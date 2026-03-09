В России запретили слово "краш"

Опубликовано: 09.03.2026 10:42 , Обновлено: 09.03.2026

В России основательно взялись за иностранные слова, а также за новую лексику, возникшую под влиянием иностранных языков. Как минимум, запрет коснется сдачи государственных экзаменов.

Так, под фактический запрет попало слово “краш”. Использование этого сленгового слова в сочинении на ЕГЭ (Единый государственный экзамен) по русскому языку недопустимо и будет квалифицировано как грубое речевое нарушение, предупредила доктор филологических наук Лариса Ухова в комментарии для ТАСС.

Эксперт утверждает, что современное и популярное слово относится к лексике ограниченного употребления и не соответствует нормам русского языка, а значит, в официальных текстах, коими доктор филологических наук считает и сочинения выпускников, оно под запретом.

“Показательно, что уже к 2020 году этот сленгизм вышел за пределы поколения зумеров: миллениалы начали использовать его, вспоминая «крашей» своей юности – любимых актеров, музыкантов и других кумиров”, – признала при этом доктор филологических наук Лариса Ухова популярность термина.

[inf]«Краш» (от англ. crush — раздавить, сокрушить) — слово, обозначающее человека, вызывающего сильную, часто тайную или безответную, влюбленность. Происходит от английской идиомы to have a crush on someone (сильно увлечься кем-то), популярной в английском языке с конца XIX века. В русском же языке это слово закрепилось около 2018–2019 годов благодаря соцсетям. [/inf]

Напомним, что с 1 марта 2026 года в России запретили под угрозой штрафов использовать иностранные слова в публичном пространстве, рекламе и на вывесках.

Россиянам приказали при упоминании иностранных терминов (в частности, англицизмов) всегда указывать аналог на русском языке, если есть перевод. Но запрет пока распространяется только на бизнес. В личном общении такого запрета нет, пока штрафы не налагаются.