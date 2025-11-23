В России установили скульптуру по мотивам картины с котиками Васи Ложкина

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Опубликовано: 23.11.2025 14:36 , Обновлено: 23.11.2025

Российский город Великий Новгород обзавелся новой достопримечательностью — на набережной Александра Невского появилась необычная скульптура «Три кота с деревянной сабелькой». Бронзовая композиция была создана по мотивам картины современного российского художника Васи Ложкина. Причем сам мастер, известный своими сатирическими сюжетами, выступил консультантом проекта.

Как рассказал изданию «Подъём» Вася Ложкин, работа над воплощением двухмерного рисунка в объемную форму шла непросто. «Картина — это всё-таки плоское изображение, а скульптура — всё-таки такая не плоская. И сделать скульптуру по мотивам картин довольно сложно», — прокомментировал художник.

По его словам, с автором скульптуры, Алексеем Степаненко, они долго спорили по видеосвязи, решая, что «убавить, что-то прибавить». Тем не менее, Ложкин оценил результат: «В принципе получилось неплохо». Увидеть творение живьём он планирует на официальном открытии 26 ноября.

Впрочем, скульптурная группа не стала точной копией картины. При создании трех бронзовых котов скульптор добавил местный колорит — на щит одного из героев теперь нанесен герб Великого Новгорода.

Кстати, на оригинальной картине коты не такие героические

Ложкин напомнил, что картина «Три кота с деревянной сабелькой» — «очень старая». «Рассказывать о картинах — это как танцевать по радио. Надо на неё просто посмотреть, и всё», — считает он. При этом художник скромно отмел свою причастность к идее установки: «Поставить скульптуру в Новгороде — это, конечно, не моя идея: ну кто я такой».

Инициатива, по словам Ложкина, исходила от новгородских властей. Губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что после успешной выставки работ художника в 2023 году, «теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде».

[inf] Кто такой Вася Ложкин? Это псевдоним современного российского художника Алексея Куделика. Его творчество стало интернет-феноменом благодаря узнаваемому стилю, в котором наивное искусство сочетается с образами из русского фольклора, советского быта и современной поп-культуры. Герои его картин — часто коты, медведи и простые люди в абсурдных ситуациях. Работы Ложкина полны иронии и скепсиса к тем, кто ностальгирует о советском прошлом. [/inf]