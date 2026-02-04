В России школьница облила одноклассников бензином и подожгла прямо в школе

Опубликовано: 04.02.2026 12:41 , Обновлено: 04.02.2026

В российском Красноярске ученица 8 класса попыталась устроить сожжение своих одноклассников. Для этого она облила нескольких бензином и подожгла прямо в школе.

По данным издания SHOT, один из пострадавших школьников находится в тяжёлом состоянии с ожогами до 50% тела. Двое других пострадавших в состоянии средней тяжести. Все трое госпитализированы.

У двоих школьников также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма после удара молотком.

По данным издания Mash, инцидент произошёл в школе №153 Красноярска, девушку уже задержали. В рюкзаке у неё нашли молоток. С подозреваемой работает полиция и пожарный дознаватель.

Тем временем позднее появилась информация, что девушка по имени Влада перед тем, как облить бензином и поджечь, ударила подростка по голове молотком. Также сообщают, что спасающихся от огня детей несовершеннолетняя поджигательница била молотком.

Как рассказали российским СМИ одноклассники, девочку часто дразнили за лишний вес. По словам подруги нападавшей, школьница сильно переживала из-за полноты.

Из-за этого у неё не складывались отношения с большинством одноклассников. Те со своей стороны считали Владу нелюдимой и говорили, что она странно одевается — «как нефор».

Оказалось, что Влада заранее предупредила о готовящемся нападении: она анонсировала поджог в чате одноклассников. Там же она проводила опрос — на кого из учителей напасть. Однако никто в школе не придал значения её сообщениям.