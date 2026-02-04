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В России школьница облила одноклассников бензином и подожгла прямо в школе

В России школьница облила одноклассников бензином и подожгла прямо в школе
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В российском Красноярске ученица 8 класса попыталась устроить сожжение своих одноклассников. Для этого она облила нескольких бензином и подожгла прямо в школе.

По данным издания SHOT, один из пострадавших школьников находится в тяжёлом состоянии с ожогами до 50% тела. Двое других пострадавших в состоянии средней тяжести. Все трое госпитализированы.

У двоих школьников также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма после удара молотком.

По данным издания Mash, инцидент произошёл в школе №153 Красноярска, девушку уже задержали. В рюкзаке у неё нашли молоток. С подозреваемой работает полиция и пожарный дознаватель.

Тем временем позднее появилась информация, что девушка по имени Влада перед тем, как облить бензином и поджечь, ударила подростка по голове молотком. Также сообщают, что спасающихся от огня детей несовершеннолетняя поджигательница била молотком.

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Как рассказали российским СМИ одноклассники, девочку часто дразнили за лишний вес. По словам подруги нападавшей, школьница сильно переживала из-за полноты.

Из-за этого у неё не складывались отношения с большинством одноклассников. Те со своей стороны считали Владу нелюдимой и говорили, что она странно одевается — «как нефор».

Оказалось, что Влада заранее предупредила о готовящемся нападении: она анонсировала поджог в чате одноклассников. Там же она проводила опрос — на кого из учителей напасть. Однако никто в школе не придал значения её сообщениям.

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