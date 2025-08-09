В России решили пересчитать всех воробьёв

Опубликовано: 09.08.2025 18:20 , Обновлено: 09.08.2025

В России решили пересчитать всех полевых и домовых воробьёв. Всероссийскую перепись этих птиц объявили с 9 по 17 августа.

Инициаторами экологической акции выступили Союз охраны птиц России, Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова, Всероссийское общество охраны природы, Союз фотографов дикой природы и другие государственные и общественные организации и фонды. Целью переписи организаторы переписи, которую проводят в два этапа, назвали получение актуальных сведений о численности воробьёв в России.

Дело в том, что в последние годы не только в России, но и во многих других странах мира (европейских и не только) учёные отмечают резкое снижение численности этих птиц. Причём фундаментальные причины резкого сокращения популяции этих пернатых учёным до конца не ясны.

[inf]Согласно исследованию, проведённому учеными из британского Королевского общества защиты птиц, BirdLife International и Чешского общества орнитологии, опубликованному в 2021 году, в Европе популяция домовых воробьев сократилась на 247 млн по сравнению с 1980 годом, а численность других некогда вездесущих видов птиц также резко сократилась.[/inf]

Менее чем за четыре десятилетия исчезла каждая шестая птица – общая потеря 600 млн гнездящихся особей. Среди других распространённых видов, исчезающих с неба, – жёлтые трясогузки (на 97 млн меньше), скворцы (на 75 млн меньше) и жаворонки (на 68 млн меньше). Однако больше всего пострадал именно домовой воробей - его популяция сократилась на половину, а у его близкого родственника, полевого воробья, потеря составила 30 млн особей.

Как отметили учёные, общее и пропорциональное снижение численности птиц особенно заметно среди видов, связанных с сельскохозяйственными угодьями. Как полагают исследователи, это связано с изменением методов ведения сельского хозяйства, однако причины сокращения популяции домовых воробьёв, которые также исчезли из многих городов, достоверно пока не установлены. В качестве наиболее вероятных причин учёные называют нехватку корма, болезни, такие как птичья малярия, а также загрязнение воздуха.

В России масштабного и системного отслеживания численности воробьёв пока не проводили, поэтому и решили организовать периодическую перепись, привлекая к этой работе энтузиастов. В рамках акции жителей разных регионов страны попросили присмотреться к “воробьям на кустах” - сфотографировать птиц, понаблюдать за их поведением, а затем заполнить максимально подробную анкету на сайте проекта.

В первый же день акции на сайте зарегистрировалось почти полтысячи участников из 12 регионов России.