В России предстал перед судом Исус Христос. За что дали два года условно?

Опубликовано: 04.12.2025 14:04 , Обновлено: 04.12.2025

В российской Казани на скамье подсудимых в Ново-Савиновском районном суде оказался Исус Христос и был осуждён на два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Рядовое судебное разбирательство о фиктивной регистрации иностранцев неожиданно попало в русскоязычные новостные ленты. Всё из-за необычного имени 45-летнего подсудимого. На скамье подсудимых оказался ни много ни мало Исус Христос. Именно такое имя указано в паспорте жителя Казани - Исус Петрович Христос, передало российское агентство РИА “Новости”.

Очевидно, праведности мужчине его имя не добавило. В суде выяснилось, что мужчина, инвалид второй группы, за деньги фиктивно регистрировал в своей квартире мигрантов. На 31,9 квадратов оказались зарегистрированы в общей сложности 45 иностранцев.

Сообщается, что мужчина полностью признал свою вину в суде и раскаялся. Известно, что прошлой весной и летом мужчину уже штрафовали на 60 и 13 тысяч российских рублей.