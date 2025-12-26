В России предложили выпускать туалетную бумагу «Победа наших». Потребители не оценили?

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Опубликовано: 26.12.2025 16:02 , Обновлено: 26.12.2025

Российская пивоваренная компания «Афанасий» презентовала новый бренд «Победа наших», под которым будут выпускать, в том числе, и туалетную бумагу. Новый бренд разработали после отказа от идеи развивать бренд Jesus.

От последнего решили отказаться после консультаций с Русской православной церковью (РПЦ), хотя компания даже обещала часть вырученных средств направлять на строительство и восстановление храмов.

В Тверской епархии подтвердили, что владелец холдинга «Афанасий» Максим Ларин обращался за одобрением бренда. Однако священников не впечатлили слова о налаживании связи между Церковью и молодёжью через алкоголь, и они призвали компанию отказаться от идеи «коммерциализации святыни».

Уже через неделю компания предложила вместо товарного знака Jesus развивать бренд «Победа наших» как «вклад в укрепление России».

«Этот проект родился в период нашего противостояния с корпорацией Heineken. Именно тогда для нас встал принципиальный вопрос о роли и ответственности российского бизнеса перед страной, регионом и людьми», — говорится в заявлении компании.

«Афанасий» привёл в качестве примеров продуктов бренда «Победа наших» пиво и туалетную бумагу.

Но тут в соцсетях начался скандал. В комментариях под публикацией компании пользователи «ВКонтакте» отреагировали негативно.

В ответ начальница сырного цеха пивного и не только холдинга Полина Вакуленко в комментариях под постом призвала МВД и СК РФ «проверить всех комментаторов этого поста на предмет их связи с террористическими группировками наших врагов, которые явно подрывают нашу государственную политику и дискредитируют нашу армию».