В России одно из ведомств ввело цветовую дифференциацию одежды в зависимости от статуса

Опубликовано: 09.03.2026 14:24 , Обновлено: 09.03.2026

Министерство здравоохранения России опубликовало новую инструкцию для внешнего вида медработников, где рекомендуется медикам носить штаны и верхнюю часть, цвет которых зависит от их статуса. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Так, в документе рекомендуется цветовую гамму одежды формировать в зависимости от иерархии в организации. Впрочем, о малиновых штанах в инструкции речи не идёт

Чиновники рекомендовали руководителям медучреждений носить спецодежду темно-синего цвета. Простым врачам — темно-зеленого, фельдшерам и медсестрам посоветовали сиреневый.

При этом административный персонал медучреждений должен быть в форме голубого цвета, а представители немедицинской и хозяйственной службы, IT-специалисты — в серой.