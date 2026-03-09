В России одно из ведомств ввело цветовую дифференциацию одежды в зависимости от статуса
Министерство здравоохранения России опубликовало новую инструкцию для внешнего вида медработников, где рекомендуется медикам носить штаны и верхнюю часть, цвет которых зависит от их статуса. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Так, в документе рекомендуется цветовую гамму одежды формировать в зависимости от иерархии в организации. Впрочем, о малиновых штанах в инструкции речи не идёт
Чиновники рекомендовали руководителям медучреждений носить спецодежду темно-синего цвета. Простым врачам — темно-зеленого, фельдшерам и медсестрам посоветовали сиреневый.
При этом административный персонал медучреждений должен быть в форме голубого цвета, а представители немедицинской и хозяйственной службы, IT-специалисты — в серой.