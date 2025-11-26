В России назвали причины запрета романа "Оно" Стивена Кинга

Опубликовано: 26.11.2025 11:12 , Обновлено: 26.11.2025

Культовый роман "Оно" американского писателя Стивена Кинга, признанного "королём ужасов", попал под запрет в России. Одному из крупнейших местных издательств "АСТ" в ноябре пришлось отозвать целый тираж романа. Причины, по которым книгу сняли с продажи, озвучила генеральный директор издательства Татьяна Горская.

Информация о том, что роман “Оно” стал методично исчезать с полок российских книжных, в том числе, с электронных торговых площадок, появилась в конце прошлой неделе. Сегодня слухи официально подтвердила генеральный директор “АСТ”. В комментарии российскому агентству ТАСС Горская пояснила, что причиной “отмены” культового ужастика стали жалобы читателей на упомянутые в книге “нетрадиционные отношения”.

“Было обращение - и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству ”, - объяснила причину отзыва новой партии книги руководительница издательства.

Горская заявила, что в настоящее время издательство инициировало собственную детальную экспертизу произведения американского “короля ужасов”, с задействовав искусственный интеллект. Однако итоговую оценку пообещали не оставлять на откуп бездушной машине, а оставить за “живым” профессиональным экспертом.

Горская пояснила, что по результатам экспертизы издательству предстоит принять решение о новой маркировке романа.

[inf]Согласно российскому законодательству, книги с упоминанием “нетрадиционных сексуальных отношений” в обязательном порядке помечаются как “содержащие информацию, которая может быть неприемлемой для детей”. Обычно на таких книгах ставят пометки “18+” или “16+” на обложке или упаковке.[/inf]

В случае, если эксперт признает наличие в тексте романа каких-то “серьезных, неприемлемых несоответствий”, издательство планирует обратиться напрямую к правообладателю романа с просьбой разрешить отредактировать текст “Оно”.

[inf]“Оно” - роман в жанре ужасов Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1986 году издательством Viking Press. Сюжет развивается в вымышленном городе Дерри в штате Мэн, где компания подростков сражается с монстром Оно, убивающим детей и способным принять любой физический облик, основанный на глубочайших страхах своих жертв.

В оригинальном романе присутствует ряд сцен сексуального характера, за которые Стивена Кинга не раз критиковали. Сам автор считает подобную критику необоснованной, обращая внимание на то, что акценты в произведении расставлены совсем на других, куда более значимых аспектах - власти памяти, силе объединенной группы и влиянии детских психологических травм на взрослую жизнь. [/inf]