В России начали продавать «Бульбометы» с «мощным залпом». По чем?

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Опубликовано: 31.10.2022 15:35 , Обновлено: 31.10.2022

На российских онлайн-площадках появились объявления о продаже «бульбометов». Что это за оружие такое?

«Стреляет далеко. Мощный залп. Безопасен в использовании. Отличный подарок друзьям и детям», — сказано в описании к товару.

Бульбомет по-другому называют картофельной пушкой. Она стреляет, как вы уже догадались, картошкой. Но также можно запустить и свеклой, яблоками — в общем, чем угодно.

Разработчики утверждают, что картофелина, разогнанная сжатым воздухом по трубке, способна пролететь до 150 метров.

Как пишут на сайтах, «вреда здоровью причинить нельзя, а позитив накрывает».

«Наверно самое вредное от этой погулюшки, это уничтожение картошки, продукта первой необходимости», — также отметили «разработчики».

Продают такое «оружие» от 4850 российских рублей (200 белорусских). «Снаряды» в комплект не входят.

Кстати, такой девайс предлагают собрать и самостоятельно, просто зайдя в магазин сантехники. Например, ля этого понадобится отрезок сливной трубы.

Ранее Телеграф писал, что в Сети появилось фото, как хвост от ракеты используют вместо мангала для жарки шашлыков.

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