В России начали продавать «Бульбометы» с «мощным залпом». По чем?
На российских онлайн-площадках появились объявления о продаже «бульбометов». Что это за оружие такое?
«Стреляет далеко. Мощный залп. Безопасен в использовании. Отличный подарок друзьям и детям», — сказано в описании к товару.
Бульбомет по-другому называют картофельной пушкой. Она стреляет, как вы уже догадались, картошкой. Но также можно запустить и свеклой, яблоками — в общем, чем угодно.
Разработчики утверждают, что картофелина, разогнанная сжатым воздухом по трубке, способна пролететь до 150 метров.
Как пишут на сайтах, «вреда здоровью причинить нельзя, а позитив накрывает».
«Наверно самое вредное от этой погулюшки, это уничтожение картошки, продукта первой необходимости», — также отметили «разработчики».
Продают такое «оружие» от 4850 российских рублей (200 белорусских). «Снаряды» в комплект не входят.
Кстати, такой девайс предлагают собрать и самостоятельно, просто зайдя в магазин сантехники. Например, ля этого понадобится отрезок сливной трубы.
Ранее Телеграф писал, что в Сети появилось фото, как хвост от ракеты используют вместо мангала для жарки шашлыков.