В России на экономическом форуме показали, как рвать грелку руками и гнуть головой арматуру

🎥 Видео

Опубликовано: 16.06.2023 16:07 , Обновлено: 16.06.2023

Посетителей конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», где в эти дни приходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), 16 июня развлекали нестандартной для экономических встреч программой: под аплодисменты зрителей крепкие мужчины в тельняшках с накачанными мышцами руками рвали теннисные мячики, сгибали металлическую арматуру и надували грелку, пока та не лопнет.

Видео выступления выложили в телеграм-канале портала «Москва онлайн».

[Telegram_widget url=“https://t.me/msk1_news/28337”]

Как пояснили журналисты портала, свою силу перед публикой под песни российского исполнителя SHAMAN демонстрировали участники сибирской организации «Сильнейшая нация мира». Перед этим они развлекали посетителей ПМЭФ песней «Офицеры» Олега Газманова.

[info_b]XXVI Петербургский международный экономический форум позиционирует себя как “ведущую мировую площадку для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики”, а также для “обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития”. [/info_b]