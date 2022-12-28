В России из навоза слепили огромный символ 2023 года

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Опубликовано: 28.12.2022 12:11 , Обновлено: 28.12.2022

В якутском селе Уолба (Россия) местные жители сделали двухметровый символ 2023 года (зайца) из навоза, несмотря на дефицит материала.

Автор скульптуры — Михаил Боппосов, которому помогали еще два его брата. Он объяснил, что сделать это было нелегко, так как навоза в этом году не хватало.

Но все же мужчина доделал творения, несмотря на трудности. И похвалился, что животное умеет стучать лапками по барабану. Вот как:

Кстати, это уже 12-й символ года, который слепил Михаил. Теперь в его коллекции есть все животные из восточного календаря.

К слову, летом жители Пермского края России в 12-й раз провели фестиваль «Веселый коровяк», где соревновались в метании… коровьих лепешек (да-да, настоящих).