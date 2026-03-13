В РФ установили предельную стоимость могилы президента России

Опубликовано: 13.03.2026 09:36 , Обновлено: 13.03.2026

Министерство обороны предложило установить новую предельную стоимость могилы президента России. Речь о расходах на памятники, устанавливаемые на могилах президентов России и СССР на территории военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" Министерства обороны РФ, открытого по инициативе Владимира Путина в 2013 году.

Действующие расценки на памятники на территории мемориала решили скорректировать, установив “плавающую” шкалу. Сейчас любой памятник для всех, кого хоронят на территории российского Пантеона, по закону должен вписываться в сравнительно скромную сумму - 1,1 млн российских рублей (порядка 41 тысячи белорусских).

Если же проект поправок, предложенных правительством, будет одобрен, максимальная стоимость постамента - бюста из черного гранита - на могилах президентов России и СССР возрастёт в разы - до 7,76 млн российских рублей (около 289 тыс. белорусских). Президентские могилы, по информации Telegram-канала “Агентство. Новости”, планируют размещать в первой зоне захоронений на федеральном военном мемориальном кладбище.

Более высокий лимит на памятник предлагается установить и для членов правительства, руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководства парламента, маршалов, генералов и адмиралов и обладателей высших военных наград (кавалеров ордена Святого апостола Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством»). Для них планку предложили поднять почти вдвое - до 2,1 млн российских рублей (чуть больше 78 тыс. белорусских). Для них постаменты предусмотрены уже из гранита, а бюсты - из бронзы.

А вот для “иных категорий граждан” планку предложили оставить прежнему - 1,1 млн российских рублей. Само кладбище предназначено для захоронений высших военных чинов, обладателей спецорденов и людей, погибших при защите Отечества.