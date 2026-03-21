В РФ на «Поле чудес» спели песню о веселой жизни без связи: «Не сидим в вашем интернете»

🎥 Видео

Опубликовано: 21.03.2026 12:53 , Обновлено: 21.03.2026

В России не прошло незамеченным выступление детского ансамбля волгоградской вокальной студии «Комильфо», который исполнил песню о том, как хорошо жить без интернета. В соцсетях появились видео с исполнением песни, тысячами эмоциональных комментариев и реакцией на пенсию бессменного ведущего передачи Леонида Якубовича.

Сама песня построена по принципу рассказа. Руководительница студии Анастасия Серебрякова в песне предлагает детям раздать Wi-Fi (стандарт беспроводной сети) во время отключения интернета, чтобы они перестали играть во дворе.

«Не хотим, не хотим, не поймаешь в сети,

Не сидим, не сидим в вашем интернете,

Не хотим, не хотим, не поймаешь в сети,

Объявляем год „Все наоборот“», — поют дети в ответ.

В тексте песни есть строчки, например, «телефоны ни к чему», «не испортил мой обед монитора синий свет».

Также в песне упоминаются сложности с обучением без интернета:

«Ну а как же подготовки и в онлайне тренировки,

репетиторы, доклады, ГДЗ (готовые домашние задания), бродилки, клады?

Не поймаешь на крючок —

Пусть не выучил урок,

Но в реальности друзей

Рядом видеть веселей».

В соцсетях многие возмутились тексту песен, назвав ее «стыдом» и возвратом в каменный век.

«Я пришла в тред, чтобы опубликовать это видео, и тут же наткнулась на ваш пост.

Меня от видео накрыло до кровавых мушек в глазах», — написала одна из комментаторов.

«Это реально такое в 2026 году происходит? Навсегда застрявшие в 1989 году в лучшем случае», — задался вопросом другой.

В начале 2026 года в России начались масштабные и систематические перебои в работе интернета. Если в 2025 году перебои и отключения были спорадическими (единичными), то в этом значительные замедления скорости и блокировки почувствовали жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных регионов. В России даже появились термины «великое замедление» и «суверенизация» Рунета (российского сегмента интернета).

На фоне все большего количества блокировок различных сервисов в России, Роскомнадзор также заблокировал большинство популярных VPN-протоколов (технологий виртуальных частных сетей) и сервисов, чтобы россияне не смогли использовать обходные пути.

Перебои привели к сбоям в работе такси, служб доставки и банковских приложений. Тем временем в Госдуме заговорили о возвращении на улицы таксофонов. А в стране выросли продажи бумажных карт, пейджеров и проводных телефонов.

Власти же официально объясняют перебои, особенно в Москве, необходимостью «обеспечения безопасности» и предотвращением использования сотовых сетей для навигации украинских беспилотников.