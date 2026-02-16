В Польше все фрукты и овощи в магазинах будут продавать по-новому

Опубликовано: 16.02.2026 10:02 , Обновлено: 16.02.2026

В Польше с 17 февраля 2026 года официально вступают в силу новые национальные правила продажи свежих фруктов и овощей. Теперь эти товары, продаваемые на развес, в магазинах будут продавать по-новому.

Начиная с завтрашнего дня на развесные бананы и ​​огурцы продавцы обязаны будут приклеивать дополнительную наклейку - легко узнаваемый графический флаг страны происхождения товара. Так покупатели смогут быстро определять страну, откуда приехали овощи и фрукты, которые в магазинах продают без промышленной упаковки или упаковывают на месте по запросу покупателя.

Как отметило польское издание Wirtualna Polska, главная цель нововведения - упростить процесс покупок для людей, которые хотят осознанно выбирать продукты питания и у которых есть определённые предпочтения относительно страны-производителя.

Новые обязательства по маркировке товара для продавцов стало постановление министра сельского хозяйства Польши, принятое в ноябре 2025 года, вносящее изменения в правила маркировки отдельных видов пищевых продуктов. В документе прямо указано, что изображение флага страны-производителя должно быть размещено либо на этикетке, либо в другом легкодоступном для покупателя месте.

При этом сами требования к маркировке фруктов и ​​овощей, в том числе, и требование указывать страну-производителя, существовали и ранее. В Польше они едины с другими странами Европейского союза. В общеевропейских правилах указано, что потребители должны иметь легкий доступ к такой информации, как страна происхождения и, в зависимости от продукта, класс, размер, сорт и тип товара. Эта информация должна быть представлена ​​четко и не вводить в заблуждение покупателя.

Таким образом, новое требование о размещении логотипа флага страны-производителя не заменяет существующие правила, а лишь дополняет их, добавляя визуальный элемент, который сложнее не заметить на переполненных полках.

Ответственность за то, чтобы флажок был заметен покупателям, несёт непосредственно продавец - именно он должен обеспечить наличие обязательной маркировки. Впрочем, это требование касается только новых товаров: товары, маркированные в соответствии с действующими правилами, можно будет продавать по старым правилам до тех пор, пока не закончатся их запасы.

Флажки постепенно станут новым стандартом на полках и прилавках. Для покупателей это небольшая деталь, которая может ускорить принятие решения: покупать ли местный или импортный товар.