В Польше в зимнем лесу нашли 2-метрового питона

Опубликовано: 19.02.2026 15:22 , Обновлено: 19.02.2026

Необычную и весьма драматичную находку на днях сделали сотрудники Экопатруля из польского города Отвоцка (Мазовецкое воеводство). В близлежащем лесу люди наткнулись на двухметрового питона. Всё указывает на то, что кто-то выбросил экзотическое животное, а суровых февральских морозов змея попросту не пережила.

О необычной находке местные жители сообщили в Экопатруль днём в прошлую пятницу, 13 февраля. Прибывшие на место необычного ЧП сотрудники установили, что в снегу, действительно, лежала огромная тропическая рептилия длиной 2 м и 5 см.

[inf]В Польше Экопатруль — это специализированный отдел городской стражи, занимающийся защитой животных, экологическими вопросами и устранением последствий природных явлений. [/inf]

Как именно питон, обитатель теплых тропических лесов, оказался в заснеженном польском лесу, пока остаётся до кона не ясным. По словам специалистов, на теле животного не было видимых травм, поэтому они предположили, что его бывший хозяин попросту бросил своего питомца замерзать насмерть.Увы, шансов выжить в суровых зимних условиях у змеи не было.

Тело несчастного животного передали специальной компании на утилизацию и дело официально закрыли. Тем не менее, местные чиновники обратились в соцсетях к владельцам экзотических животных с напоминанием об ответственном обращении со своими питомцами.

Представители городских властей подчеркнули, что если владелец по каким-то причинам больше не может обеспечить надлежащие условия содержания для экзотического животного, ему следует найти для него нового хозяина, новый подходящий дом или обратиться за помощью в специализированные учреждения, а не бросать на произвол судьбы.