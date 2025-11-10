В Польше тысячи людей получают "алкогольную" пенсию. Это что такое?

Опубликовано: 10.11.2025 17:43 , Обновлено: 10.11.2025

Ещё весной 2025 года в Польше выросли так называемые «алкогольные» пенсии (так их называют сами жители страны). Явление для других стран необычное, но получают его тысячи жителей Польши.

С марта 2025 года Управление социального страхования Польши (ZUS) повысило размер пособий для людей, утративших трудоспособность из-за заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголем. Впрочем, число получателей таких пенсий с каждым годом в Польше сокращается.

После индексации в марте 2025 года размер так называемой «алкогольной» пенсии составляет:

1878,91 злотых брутто в месяц – при полной нетрудоспособности. (Это около 1525 белорусских рублей)

1409,18 злотых брутто – при частичной нетрудоспособности. (Это около 1145 белорусских рублей)

Так называемая “алкогольная” пенсия назначается исключительно по решению судебно-медицинского эксперта ZUS, который должен официально подтвердить прямую связь между заболеванием и утратой трудоспособности. Т.е. просто прийти и сказать, я много пил, теперь хочу пенсию - не получится.

На протяжении многих лет, согласно данным ZUS и Евростата, Польша входила в число лидеров Евросоюза по уровню смертности из-за алкоголя. Однако, вопреки этой печальной статистике, количество людей, получающих пособия по связанным с алкоголем заболеваниям, систематически снижается.

В 2019 году такую пенсию получали около 4,3 тыс. человек.

К 2022 году их число сократилось до 3 тысяч.

Но эксперты далеки от оптимизма и объясняют эту тенденцию не только сокращением заболевших, но и ужесточением формальных процедур и требований для получения данного вида пособия.

Кто имеет право на «алкогольную» пенсию?

Для получения “алкогольного” пособия необходимо выполнить несколько строгих условий:

Наличие листка нетрудоспособности, выданного врачом.

Подтверждение необходимых страховых и нестраховых периодов в зависимости от возраста.

Доказательство того, что заболевание и утрата трудоспособности наступили в период, когда человек был застрахован (например, во время работы или получения пособия по безработице).

Перечень заболеваний, дающих право на пенсию, включает, среди прочего, алкогольный цирроз печени, хронический панкреатит и синдром Отелло (алкогольный бред ревности).

Пособие не выплачивается тем, кто уже имеет право на другую пенсию из Фонда социального страхования (аналог белорусского ФСЗН). Для оформления необходимо предоставить полный пакет документов, включая медицинские заключения и подтверждение периодов работы и уплаты взносов.