В Польше сенсация — нашли источник энергии на глубине 6 км

Опубликовано: 20.01.2026 08:20 , Обновлено: 20.01.2026

Польские СМИ вышли с громкими заголовками статей о результатах суперглубокого бурения. Издание Money.pl и вовсе назвало «сенсацией» обнаружение больших объемов воды с температурой выше кипятка на такой глубине. Она, по мнению экспертов, позволит добывать чистую электроэнергию.

Мэр города Шафляры заявил, что новая геотермальная скважина обладает значительно большим потенциалом, чем предполагалось ранее. Температура воды достигает 120 градусов Цельсия, а ее производительность может достигать приблизительно 400 кубических метров в час.

«В Польше нет других скважин с аналогичными параметрами», — похвалился Рафал Шкарадзинский. В планах города — использовать естественно нагретую воду под большим давлением в качестве источника электроэнергии.

На вопрос о том, будет ли ее достаточно для удовлетворения потребностей теплоснабжающей компании города, Шкарадзинский ответил: «Объема вырабатываемой электроэнергии, безусловно, будет достаточно не только для компании, но и для других потребителей. Этот проект может обеспечить энергетическую независимость в нашем регионе».

«Производство электроэнергии на геотермальных источниках — это новаторский проект национального масштаба. Ни одна другая скважина в Польше не имеет подобных параметров. Район, в котором мы расположены, предоставляет уникальные возможности», — снова похвалился польский мэр.

[inf]Геотермальная скважина, буримая в Шафляры, задумывалась как рекордный проект мирового масштаба. Предполагалось, что скважина достигнет глубины 7 км и температуры выше 150°C. Бурение началось в апреле 2023 года и, согласно первоначальному графику, должно было завершиться весной 2024 года.

Однако в ходе проекта возникли многочисленные технические трудности. На глубине около 6 км были обнаружены исключительно твердые горные породы, что привело к повреждению главного бурового двигателя и разрыву основного кабеля на глубине 6096 м. В результате работы были завершены на глубине 6103,2 м.[/inf]

В городе уже приступили к строительству геотермального трубопровода, который будет использоваться для отопления домов.