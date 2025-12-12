В Польше разразился скандал из-за грязной машины президента Навроцкого

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Опубликовано: 12.12.2025 09:10 , Обновлено: 12.12.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл с визитом в Латвию, важного союзника в регионе. Однако в социальных сетях польского посольства в Риге об этом ничего не было сказано. При этом скандал в соцсетях всё-таки разгорелся. Причиной стало то, что для встречи главы государства польские дипломаты предоставили грязный автомобиль.

На опубликованных в интернете фотографиях запечатлен лимузин, припаркованный на взлетной полосе аэропорта Риги рядом с самолетом, с борта которого спустился Кароль Навроцкий и его делегация. Боковая часть и капот автомобиля заметно испачканы грязью.

Всего за несколько часов пост с критикой внешнего вида автомобиля набрал более 600 000 просмотров на платформе X, а также сотни репостов и комментариев.

«Вот новые стандарты дипломатии и эти „главы дипмиссий“, назначенные Радославом Сикорским…», — написал бывший заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек.

Несмотря на довольно насыщенный график визита польского президента, в социальных сетях польского посольства в Риге об этом визите нет ни малейшего упоминания.

“Неужели польское посольство в Латвии потеряло пароль от своего аккаунта в Твиттере? Они совершенно пропустили визит польского президента. Последняя публикация была два дня назад. Теперь, когда комментарии всплыли, они начали навязчиво делиться постами из Канцелярии президента. Это и есть высокие стандарты при администрации Радослава Сикорского?” — возмутился депутат от оппозиционной партии ПиС Радослав Фогель.

Впрочем, самое большое возмущение вызвал именно грязный автомобиль. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир прокомментировал этот вопрос.

Он напомнил аудитории, что фотография была сделана в среду вечером, когда в Риге «постоянно шел дождь», и что в местном аэропорту — вопреки предположениям некоторых пользователей интернета — нет автомойки.