В Польше проверили, куда делись бесплатные ноутбуки для школьников - "Миллиард впустую"

Опубликовано: 16.01.2026 11:37 , Обновлено: 16.01.2026

В Польше проверили, куда делись 370 тысяч ноутбуков, которые бесплатно раздали школьникам в рамках госпрограммы, инициированной ещё правительством партии "Право и справедливость". По мнению проверяющих, власти впустую выбросили из бюджета огромную сумму.

Речь о госпрограмме “Ноутбук для учеников”, которую начали в сентябре 2023 года при правительстве партии “Право и справедливость” (сейчас партия в польском парламенте находится в оппозиции, но сохраняет своё политическое влияние в том числе за счёт поддерживаемого партией президента, Кароля Навроцкого).

Целью правительственной программы было предоставление бесплатного ноутбука каждому школьнику. В тот год ноутбуку раздали 370 тысячам ученикам четвертого класса начальной школы по всей стране. На закупку техники было потрачено 1,15 миллиарда злотых, что эквивалентно 320 млн долларов.

Два месяца спустя правительство сменилось, и новое Министерство национального образования, возглавляемое теперь Барбарой Новацкой, объявило о приостановке программы, сообщило польское издание Radio Zet. Сейчас, когда в Польше заговорили о перезапуске программы или организации чего-то подобного, многие выступили против этой инициативы.

“Мы их распределили, и больше их не видели. Это деньги, выброшенные на ветер, и то же самое произойдет с новой программой”, — дала свой прогноз Йоланта Гайецка, директор начальной школы №2 в Кракове.

По её словам, в большинстве случаев необходимости в раздаче бесплатной техники школьникам не было вовсе - большинство семей способно самостоятельно обеспечить учеников необходимой техникой, что показал период дистанционного обучения на время пандемии. Тем же семьям, у которых не было ноутбука, оказывали поддержку в рамках отдельных социальных проектов.

Что же до той техники, которую поголовно раздали четвероклассникам в 2023 году, во многих случаях ею вовсе не пользовались по назначению. Предполагалось, что ученики будут использовать ноутбуки на уроках, но по факту оборудование редко появлялось в школах.

По словам Михала Рожанского, директора средней школы № 4 в Лодзи, многие родители опасались, что дети в школе просто перепутают свои одинаковые ноутбуки, могут их потерять, сломать или повредить, поэтому использовали их главным образом дома. Но после недавних реформ и введения ограничений на домашние задания, использование ноутов даже дома ограничивается созданием презентаций по информатике.

В некоторых семьях, как выяснили польские журналисты, технику и вовсе передавали кому-то из родственников в качестве временного или подменного ноутбука, то есть также не использовали выданную государством технику по прямому назначению.