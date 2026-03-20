В Польше признали законным первый однополый брак

Опубликовано: 20.03.2026 13:46 , Обновлено: 20.03.2026

Верховный административный суд Польши обязал варшавский ЗАГС оформить и признать свидетельство о браке между двумя людьми одного пола, заключенное за границей. Дело касалось брака двух поляков, оформленного в Берлине в 2018 году.

Они передали затем документы в Польшу и обратились в ЗАГС с просьбой признать их немецкое свидетельство о браке. Однако им отказали, после чего начался долгий судебный процесс. В Польше однополые браки запрещены.

В пятницу Верховный административный суд отменил решение Варшавского административного суда и постановление об отказе в занесении в ЗАГС свидетельства о браке между лицами одного пола, заключенного за границей. Одновременно суд обязал главу Варшавского ЗАГС выдать польскую копию свидетельства о браке.

В 2023 году Высший административный суд Польши передал вопрос на предварительное рассмотрение в Суд Европейского союза (Суд ЕС). Два года спустя, в ноябре 2025 года, Суд ЕС постановил, что Польша обязана признать брак однополой пары, законно заключенный в другой стране ЕС, даже если законодательство этой страны не признает такие союзы. После ответа Суда ЕС дело вернулось в Высший административный суд.

В пятницу Верховный административный суд отменил решение Провинциального административного суда Варшавы, отклонившего жалобу пары. Верховный административный суд также отменил решение главы Варшавского ЗАГС об отказе в регистрации брака. Кроме того, он обязал главу этого управления сделать польское свидетельство о браке в течение 30 дней с момента возврата административных документов.

Представитель правительства Польши Адам Шлапка, ссылаясь на решение Суда Европейского союза, заявил, что это решение «не подразумевает обязательства ввести институт однополых браков в польское законодательство».