В Польше предложили построить космодром и уже делают ракеты

Опубликовано: 01.01.2026 13:34 , Обновлено: 01.01.2026

Группа депутатов Сейма Польши от Померании направила в министерство национальной обороны предложение построить настоящий космодром недалеко от Слупска (Поморское воеводство).

Они считают, что местный военный полигон с его неограниченной высотной зоной и доступом к безопасной акватории идеально подходит для этой цели. Именно отсюда в ноябре был запущен польский суборбитальный ракетный носитель «Перун».

«Строительство космодрома в Устке обеспечит Польше уникальное конкурентное преимущество в Европе и может стать импульсом для развития новой отрасли экономики – суборбитальных космических перевозок», – говорится в их запросе.

По мнению авторов обращения, строительство основной части космодрома само по себе не потребует значительных затрат. Достаточно будет построить:

асфальтированную стартовую площадку;

подъездную дорогу;

электроснабжение;

служебный зал площадью около 300 квадратных метров;

объекты социальной инфраструктуры.

Идея польских депутатов появилась не на пустом месте. В Польше разрабатывают три ракетных проекта: «Перун», «Амбер», а также трехступенчатую суборбитальную ракету, разрабатываемую консорциумом Военного института вооружений и Военно-авиационного завода № 1.

Так, в ходе испытания, проведенного 22 ноября, ракета «Перун» производства компании SpaceForest поднялась на высоту 50 км, после чего начала снижение. Этой высоты не хватает, чтобы считать полёт космическим, так как официально признанная граница космоса (линия Кармана) находится на высоте 100 км.

Однако польские инженеры намерены добиться, чтобы ракета могла достигать высоты в 150 км и нести полезную нагрузку до 50 кг. Этого будет достаточно для проведения экспериментов в космосе и в условиях микрогравитации.

Именно поэтому SpaceForest активно лоббирует возведение польской стартовой площадки, утверждая, что национальный космодром позволит Польше войти в элиту стран с независимым доступом в космос и стать центром суборбитальных полетов для Центральной Европы.

Ранее компания поставила перед собой амбициозную цель — покрыть до 70% европейского спроса на суборбитальные полеты. Согласно исследованию Commercial Space Technologies (CST), миссии на высоте от 100 до 200 километров составляют приблизительно 45% европейского спроса на суборбитальные полеты.

Почему польский космодром остаётся нишевым?

Реализация планов по организации полетов в космос с территории Польши — задача сложная именно из-за географии и законов физики. Запуск ракет в Польше не позволит выводить грузы на экваториальные и низконаклонные орбиты, востребованные для коммерческих спутников, так как расположение страны лишает ракеты преимущества высокой скорости вращения Земли у экватора. А значит, полезная нагрузка у ракет будет меньше или потребует более мощных двигателей.

Ещё одной проблемой является безопасность. Единственное доступное направление пуска — это траектория на север над акваторией Балтийского и Северного морей. Но и оно требует международных согласований. Плотное воздушное движение в регионе также делает организацию каждого запуска сложной и дорогой процедурой.