В Польше поезд столкнулся с тремя зубрами
В воскресенье утром, 22 марта, в польском Подлясье пассажирский поезд с названием , следовавший из Белостока в Варшаву ŻUBR ("Зубр"), столкнулся с тремя зубрами. Пассажиры не пострадали, но животные погибли. На месте происшествия прибыли спасатели.
«В 7:30 утра мы получили сообщение о столкновении пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Хайнувка — Варшава -Всходня, с тремя зубрами », — сообщил бригадный генерал МЧС Пётр Сенкевич, пресс-секретарь окружного начальника государственной пожарной службы в Хайнувке.
Он добавил, что помимо трех членов бригады поезда, в нем путешествовали 52 человека.