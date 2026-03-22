В Польше поезд столкнулся с тремя зубрами

Опубликовано: 22.03.2026 14:42 , Обновлено: 22.03.2026

В воскресенье утром, 22 марта, в польском Подлясье пассажирский поезд с названием , следовавший из Белостока в Варшаву ŻUBR ("Зубр"), столкнулся с тремя зубрами. Пассажиры не пострадали, но животные погибли. На месте происшествия прибыли спасатели.

«В 7:30 утра мы получили сообщение о столкновении пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Хайнувка — Варшава -Всходня, с тремя зубрами », — сообщил бригадный генерал МЧС Пётр Сенкевич, пресс-секретарь окружного начальника государственной пожарной службы в Хайнувке.

Он добавил, что помимо трех членов бригады поезда, в нем путешествовали 52 человека.





