В Польше отменили маршрут №666, который ездил в "ад". Что произошло?

Опубликовано: 19.06.2023 14:55 , Обновлено: 19.06.2023

Автобус до города Хель на Балтийском побережье Польши уже давно пользовался популярностью у туристов. Ещё бы, ведь у его маршрута был номер 666, а название польского города созвучно слову "ад" на английском. Но понравилось это не всем.

Некоторые христианские консерваторы протестовали против номера 666 на автобусе. В итоге, местный автобусный оператор PKS Gdynia объявил на этой неделе, что автобус 666 больше не будет курсировать в Хель. Теперь маршрут будет значиться под цифрой 669.

Местные СМИ сообщили, что теперь стали протестовать те, кому номер нравился. А в компании уже подумывают, чтобы вернуться к старому номеру на фоне общественного протеста.

Местный новостной портал Trojmiasto.pl сказал, что линия работала под номером 666 с 2006 года, сначала в качестве местной шутки, а затем привлекла гостей со всей Польши и за ее пределами. Некоторые люди специально покупали билеты в автобус просто для того, чтобы сказать, что они ездили по маршруту 666 в “ад”, сообщают польские СМИ.

Католическое издание Fronda в течение многих лет призывало переименовать автобус 666, утверждая, что в нем был сатанинский подтекст и что “представлять реальность вечного проклятия как забавную в любом случае - просто глупость”. В нем выражалось сожаление по поводу того факта, что многие польские журналисты, даже католические, получили удовольствие от шутки.