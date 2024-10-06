В Польше начали продавать духи с ароматом картошки - с нотками свеклы и сена

Опубликовано: 06.10.2024 15:58 , Обновлено: 06.10.2024

Польский парфюмерный бренд BOHOBOCO презентовал свой новый аромат, который поступит в продажу 16 октября 2024 года. Заинтриговал потенциальных покупателей новый аромат своим названием и ключевой "сердечной нотой", в основе которой - аромат картофеля. Впрочем, обойдутся духи недёшево.

За флакончик Polish Potatoes (в переводе с английского - “польский картофель”) объёмом 50 мл производитель просит стандартную для своего парфюма цену в 665 злотых (то есть более 550 белорусских рублей). Впрочем, чтобы узнать, чем польский картофель отличается по запаху от белорусского и подойдёт ли вам этот аромат, можно приобрести пробник объёмом 2 мл. Он обойдётся покупателям в 30 злотых (то есть почти в 25 рублей).

По задумке создателя аромата, Polish Potatoes - это “путешествие в детские впечатления с атмосферой шумного рынка”.

“В сердце композиции пульсируют ноты благородного картофеля, розы, гелиотропа и гвоздики, выражающие красоту рыночных ритуалов. Польский картофель придает этой композиции богатый характер, сочетая землистость с выразительной сладостью, отдавая дань уважения земле, которая является началом всего”, - говорится в описании к новому аромату на сайте польского бренда.

В начальных нотах (то есть тех, которые человек ощущает первые 5-10 минут после нанесения парфюма) также звучат такие нетривиальные для духов запахи - кожи, травы, пшеницы, свеклы. Оригинальные запахи есть и в базовых нотах, которые ощущаются в шлейфе парфюма: помимо более привычных ароматов - пачули, амбра, ваниль, мёд - производитель указал и на более экзотичные - сена, берёзы, земли.

Судя по комментариям интернет-пользователей на официальной страничке польского бренда в Instagram, “польский картофель” вызвал интерес у публики, которые посчитали такое вкусовое сочетание “уникальным и любопытным”. Врочем, без сарказма не обошлось.