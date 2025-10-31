В Польше на кладбище установили телевизор. Для кого?

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Опубликовано: 31.10.2025 12:58 , Обновлено: 31.10.2025

Современные традиции погребения становятся все более персонализированными и технологичными. Родственники умершего отдавая дань уважения умершим все чаще смешивают древние традиции с современными технологиями. Яркий пример — необычная гробница в Польше, которая привлекла всеобщее внимание.

На кладбище в польском городе Катовице-Заленже заметили необычную усыпальницу. Как сообщило местное издание Katowice Nasze Miasto, на склепе были установлены солнечные панели, а внутри находился телевизор.

Сооружение в виде часовни с черными стенами и золотыми украшениями было построено в 2023 году. Журналисты выяснили, что фотоэлектрические панели действительно генерируют электроэнергию для нескольких устройств: сигнализации, камер, освещения вокруг гробницы и телевизора внутри.

Владельцами этой впечатляющей усыпальницы оказалась богатая семья ромов. По словам местных жителей, здесь похоронена «королева» ромской общины, которая очень любила смотреть телевизор. В память о ее привычке внутри склепа установили телевизор и кресло, а также разместили ее личные вещи.

От экологии до высоких технологий: как необычно хоронят по всему миру?

Польская гробница — лишь один из многих примеров нестандартного подхода к поминовению усопших. Вот другие практики, набирающие популярность по всему миру.

Захоронение в биореакторе (США, Швеция) .

Один из самых экологичных методов, альтернативный кремации. Тело помещают в стальной сосуд с органическими материалами, где под воздействием микроорганизмов и высокой температуры оно за 30–40 дней превращается в компост. Полученное удобрение можно использовать для выращивания дерева или сада, что создает «живой» памятник и минимизирует углеродный след.

Алмаз из праха (Швейцария, Россия, США) .

А этот метод позволяет создать искусственный алмаз из углерода, извлеченного из кремированного праха. Такой камень становится вечной и чрезвычайно личной семейной реликвией, которую можно носить в украшении, всегда храня память о близком человеке рядом. А за 100-200 лет у семьи может появиться красивое памятное ожерелье из предков.

Рифы из праха (США, Великобритания) .

Для тех, чья душа тяготела к морю. Прах смешивают с экологичным бетоном, из которого формируют пористые конструкции. Их опускают на дно океана, где они становятся основой для нового кораллового рифа, способствуя восстановлению морской экосистемы и давая приют морским обитателям. Появится ли когда-то такие на Минском море?

Виртуальные памятники и QR-коды .

Традиционные надгробия обретают цифровую жизнь. На памятник устанавливается QR-код, отсканировав который, можно перейти на специализированную страницу с фотографиями, видео, биографией и воспоминаниями об усопшем. Это создает интерактивный и живой архив памяти, доступный родственникам из любой точки мира.

«Небесное погребение» (Тибет) .

Хотя этот обычай существует веками, для западного мира он остается одним из самых нестандартных. В соответствии с традициями тибетского буддизма тело усопшего оставляют на открытой погребальной платформе, где его съедают грифы. Такой обычай выступает как последний акт щедрости (самопожертвования), когда физическая оболочка отдается другим существам, а душа окончательно освобождается.