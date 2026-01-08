В Польше командир изнасиловал женщину-полицейскую прямо в участке

Опубликовано: 08.01.2026 18:29 , Обновлено: 08.01.2026

В Польше произошло громкое преступление, которое совершил полицейский против своей коллеги. По версии следствия, изнасилование совершил пьяный командир из отряда охраны правопорядка.

Ему уже предъявлено обвинение в изнасиловании молодой женщины-офицера и принуждении ее к сексуальному акту. Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей и арестован.

По данным польского телеканала «Република», который первым сообщил об этом случае, арестованный командир и его коллега-офицер распивали алкоголь в полицейском участке.

«Они позвали девушку/полицейскую, командир заперся с ней внутри и изнасиловал. Девушка кричала и звала на помощь, и тогда другие офицеры из роты начали стучать в дверь. Наконец, командир открыл дверь. Девушка с видимыми ссадинами сообщила о случившемся дежурному офицеру», — сообщил телеканал.

Также по решению начальника полиции Варшавы начато дело об увольнении командира взвода 9-й роты подразделения по предотвращению правонарушений Варшавской полиции.

Как ранее сообщало Главное управление полиции Польши, инцидент произошел 3 января в отделе профилактики полиции в Варшаве.

«Пострадавшая уведомила дежурного сотрудника отдела профилактики полиции о совершенном против нее преступлении по статье 197 Уголовного кодекса, что послужило поводом для применения действующих полицейских процедур», — сообщило Главное управление полиции.

Полиция сообщила, что после того, как пострадавшая подала заявление, другие сотрудники полиции задержали обвиняемого сотрудника, и он был помещен в камеру предварительного заключения.