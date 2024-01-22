В Пинске заметили гигантского цыпленка и людей с белым драконом. Что за "карнавал"?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.01.2024 09:11 , Обновлено: 22.01.2024

В минувшие выходные жители Пинска Брестской области стали свидетелями настоящего зимнего карнавала: по площади Ленина и прилегающим к ней улицам прошествовали сотни Дедов Морозов и Снегурочек, проехались десятки стилизованных машин и даже гигантский цыплёнок с десятиметровым белым драконом.

Карнавальное шествие стало частью областного фестиваля-ярмарки “Берестейские сани-2024”, который проводят в Брестской области уже третий год подряд. В рамках фестиваля организаторы провели конкурс “Супер Дед Мороз и Супер Снегурочка”, устроили легкоатлетический “Крещенский забег” и марафон “Берестейский морж–2024”, а также открыли собственную книгу рекордов фестиваля, приготовив “самую большую порцию каши”.

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Что касается самого карнавального парада, то в нём приняли участие порядка 30 предприятий, которые продемонстрировали предметы своей гордости: на стилизованных платформах грузовиков можно было увидеть не только гигантского цыплёнка, но и бурёнок всех мастей, свиней в человеческий рост, мельницы, дома с миниатюрным башенным краном и даже машину-корабль.

Фото: Брестский облисполком

Видео с фестиваля в своём телеграм-канале поделился Брестский областной исполнительный комитет. По данным местных властей, фестиваль в эти дни посетили в общей сложности более 116 тыс. человек.

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Завершился фестиваль праздничным фейерверком. В следующем году аналогичный фестиваль Брестская областная администрация решила провести в Кобрине.

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