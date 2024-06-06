"В Париже только такие видела" - В Гомеле зацвёл "сакуроподобный" розовый каштан
Жительница Гомеля запечатлела на видео цветение редкого для Беларуси розового каштана. Пользователи соцсети рассказали, в каких регионах ещё можно повстречать такие деревья.
Единственный розовый каштан в Гомеле произрастает в районе Сельмаша. В комментариях пользователи соцсети восхитились красотой цветущего розового каштана, а некоторые даже предположили, что этот сорт съедобен, т.к плоды некоего розового каштана где-то “жарят на Рождество”.
“С голоду никто не п0мрёт в Гомеле, короче”, - резюмировала автор видеоролика в комментариях. Однако её поспешили разуверить, сказав, что это “несъедобный конский розовый каштан сорта “Бриоти”.
“В Париже только такие каштаны видела - розовые. Оказывается, и у нас местами есть. Но мне и белые нравятся”, - восторгнулась одна из пользовательниц.
Многие Белорусы написали, что подобный вид каштана можно встретить и в других областных центрах и не только. Так, согласно комментариям, розовые каштаны есть в Гродно, Бресте, Минске, Речице и маленький - в Витебске.
Автор видеоролика пришла к выводу, что “пока только Могилёв обделён” подобным экземпляром каштана.