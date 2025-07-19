В Новополоцке МЧС взрывом снёс довоенную казарму

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Опубликовано: 19.07.2025 13:54 , Обновлено: 19.07.2025

В городе Новополоцке взрывом снесли трёхэтажное аварийное здание бывшей казармы. Работы по сносу, как сообщили в МЧС, проведены 19 июля взрывотехниками пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь».

Речь идёт об одной из казарм, расположенных в микрорайоне Боровуха по улице Озёрной. В МЧС уточнили, что работы прошли «без замечаний и происшествий».

Ранее, в 2021 году, оба этих здания 1936 года постройки на аукционе купила за одну базовую величину частная организация из Витебска. До этого их безуспешно пытались продать на протяжении пяти лет. По условиям аукциона, инвестор должен был провести реконструкцию каждой казармы под 60-квартирный жилой дом со встроенной поликлиникой и другими нежилыми помещениями. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/?ll=28.625893%2C55.575416&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=16” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты — транспорт, навигация, поиск мест [/link] Embedded content

[info_b]Микрорайон Боровуха (бывший военный городок Боровуха-1) вошёл в городскую черту Новополоцка в 2019 году. Военный городок здесь начали строить в 1935–1936 годах в рамках создания Полоцкого укрепрайона. В этот период были возведены казармы, склады, кирпичные дома для семей офицеров и другие объекты. Некоторые из довоенных зданий сохранились до наших дней.[/info_b]