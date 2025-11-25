В Новой Зеландии объявили награды детям за убийство кошек. За что их решили уничтожить к 2050 году?

Опубликовано: 25.11.2025 08:50 , Обновлено: 25.11.2025

В Новой Зеландии объявили конкурс на отстрел одичавших кошек. В субботу в рамках охотничьего конкурса в Северном Кентербери ввели новую номинацию, в которой дети до 14 лет могут охотиться на диких кошек, чтобы получить приз в размере 250 новозеландских долларов.

На самом деле подобные соревнования с участием детей проводятся на Зелёном острове не первый год, однако кошек включили в список мишеней, за которые дают деньги, впервые.

В 2022 году в аналогичном конкурсе приняли участие более 250 детей и около 650 взрослых. А в 2024 году новозеландские дети убили 427 животных: опоссумов, зайцев и кроликов.

У конкурса, кстати, благая цель — он проводится для сбора средств для местной школы и бассейна.

«Существует множество способов собрать деньги, — заявил в ответ представитель группы по защите прав животных SAFE Уилл Аппельбе. — Отправка детей убивать кошек не должна быть одним из них».

Условия конкурса уже вызвали волну негодования в соцсетях и не только. Организаторы соревнований, правда, подчеркнули, что домашних кошек, даже если они выходят на улицу, убивать нельзя.

За убийство чьего-либо любимого питомца дети могут быть исключены из конкурса. А все участники, которые предъявят мёртвых кошек с микрочипами, будут дисквалифицированы. В Новой Зеландии чипирование домашних кошек — обязанность, которую устанавливает закон.

Защитники животных были шокированы такой “заботой”. «Дисквалифицировать за кошек с микрочипами — это слишком поздно, — сказал Уилл Аппельбе. — Это даже не скорая помощь, а могила у подножия скалы».

«Существует большая вероятность того, что во время этого мероприятия может погибнуть чьё-то домашнее животное, — говорится в заявлении общества защиты животных. — Кроме того, дети часто используют пневматические винтовки в подобных мероприятиях, что увеличивает вероятность причинения боли и страданий и может привести к длительной агонии».

Почему власти Новой Зеландии ополчились на кошек?

Согласно официальным данным, и дикие, и домашние кошки представляют серьёзную угрозу биологическому разнообразию и дикой природе Новой Зеландии. Всё дело в том, что они поедают птиц и их яйца, в том числе тех, что находятся под угрозой исчезновения. Жертвами кошек также становятся ящерицы, летучие мыши и насекомые.

Проблема контроля над популяцией кошек уже стала предметом острых политических дискуссий. В 2013 году политический активист и основатель Партии возможностей Гарет Морган попал в заголовки газет, когда призвал уничтожить всех новозеландских кошек и назвал их «прирождёнными убийцами» и «садистами животного мира».

Тем не менее власти Новой Зеландии действительно стремятся сократить популяцию диких кошек на острове. Главный научный сотрудник Департамента охраны природы страны Крейг Гиллис заявил, что департамент «поддерживает борьбу с дикими кошками при условии, что она проводится опытными людьми с использованием одобренных гуманных методов», но отметил, что «дикие и одомашненные кошки — это один и тот же вид, и определить разницу между ними практически невозможно».

Новая Зеландия также включила одичавших кошек в программу «Без хищников — 2050» (Predator-Free 2050), о чём ранее заявлял министр охраны природы страны Тама Потака. Изначально в неё входили пять видов интродуцированных хищников: крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

На данный момент в Новой Зеландии насчитывается более 2,5 млн одичавших кошек. Их вес достигает 7 кг, а длина тела с хвостом — до метра. Все они — потомки завезённых европейцами домашних кошек.