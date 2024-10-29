В Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена, написанный 200 лет назад

Опубликовано: 29.10.2024 10:38 , Обновлено: 29.10.2024

В хранилище библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке обнаружили ранее неизвестный вальс Шопена, написанный почти 200 лет назад. Об этом сообщила газета New York Times.

По данным издания, партитура на карточке с именем Фредерика Шопена, написанным от руки, была найдена куратором ещё весной.

“Я подумал: Что здесь происходит? Что бы это могло быть? Я не узнал музыку”, - рассказал газете куратор музея Робинсон Макклеллан.

Сначала он не был уверен, что это произведение на самом деле принадлежит Шопену. Эксперт даже сфотографировал партитуру и сыграл ее дома на клавишных. Затем куратор проконсультировался с ученым из Пенсильванского университета, который является экспертом по творчеству польского композитора, а в добавок прове экспертизу чернил и бумаги. В итоге рукопись была признана аутентичной.

Было также установлено, что почерк соответствует почерку Шопена, включая написание символа басового ключа, а также характерные для композитора рисунки. “Мы полностью уверены в нашем выводе”, - рассказал Макклеллан.

Впрочем, открытие все равно может вызвать споры среди экспертов классической музыки, где сообщения о найденных шедеврах часто воспринимаются скептически из-за продолжительной истории подделок.

Свежие находки произведенй Шопена, который умер в 1849 году в возрасте 39 лет, встречаются очень м очень редко. Композитор является одной из самых любимых музыкальных фигур в мире, а его сердце, заспиртованное в банке, даже хранится в церкви в Варшаве.

Однако Шопен был менее плодовитым, чем другие композиторы, написав всего около 250 произведений.

В музее полагают, что найденный вальс был написан в период с 1830 по 1835 год, когда Шопену было чуть за 20. Мелодия имеет яркое начало, и пианист Ланг Ланг описал ее как “драматическую тьму, переходящую в позитив”.