В небе над Крымом сняли загадочный светящийся объект "неестественного происхождения". Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2025 09:38 , Обновлено: 07.07.2025

Жители Крыма вечером 6 июля могли наблюдать в небе необычное явление - яркий светящийся неопознанный летающий объект белого цвета. Он привлёк к себе внимание в первую очередь своей необычной траекторией, которую можно было отследить по отчётливому белому следу, который он оставлял за собой в ночном небе. Специалисты заявили о "неестественном происхождении" объекта.

По сообщениям из соцсетей, необычный объект в районе Крымского полуострова можно было наблюдать около 22:00 6 июля. Его снимками и видео делились как жители самого Крыма, так и украинской Одессы.

Экстренные службы, а также местные администрации ни со стороны близлежащих украинских регионов, ни российских регионов пока никак не комментировали необычное происшествие. Между тем , авторы тематического Telegram-канала о наблюдательной астрономии AstroAlert однозначно заявили о “неестественном происхождении” объекта. По их словам, в данном случае речь не может идти ни о метеорите, ни о комете.

“Это, скорее всего ракета”, - предположили специалисты, отметив, что никаких космических запусков ракет в это время не проводилось.













Примечательную спиральную траекторию полета объекта авторы канала объяснили повреждением ракеты, напомнив, что подобное уже случалось ранее. Так, в декабре 2009 года жители Северной Норвегии стали свидетелями похожего явления, позднее получившего название “Норвежская спираль”: в ночном небе появился объект, состоявший из светящегося вытянутого голубого спирального облака с белой вращающейся спиралью на конце. Позднее оказалось, что такой эффект образовался при падении межконтинентальной баллистической ракеты РСМ-56 “Булава”. В Минобороны России тогда подтвердили, что первые две ступени ракеты, выпущенной из подводного положения с борта подводного ракетоносца “Дмитрий Донской” в Белом море, отработали в штатном режиме, а третьем этапе траектории полета произошёл технический сбой.

Впрочем, эксперты AstroAlert не стали исключать вероятности того, что ракету по такой необычной спиральной траектории запустили специально. “Но ранее специально таких траекторий мы не видели”, - признали специалисты.