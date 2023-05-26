В небе над Гродно заметили странные объекты

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Опубликовано: 26.05.2023 12:01 , Обновлено: 26.05.2023

Жители Гродно засняли необычные воздушные объекты в небе над зданием областного исполнительного комитета, расположенного в центре города.

Местные жители теряются в догадках, для чего с обратной стороны здания областной администрации вывесили чёрных воздушных змеев в форме хищных птиц. Их фото и видео опубликовал местный портал NewsGrodno.

Вероятнее всего, это сделали для того, чтобы отпугнуть реальных птиц, которые регулярно селятся под козырьками и на технических этажах городских высоток. Голуби, вороны, ласточки, чайки - эти птицы спокойно вьют гнёзда в городских условиях, что зачастую не нравится работникам ЖКХ.

Видимо, именно они решили перенять опыт дачников, которые используют подобных воздушных змеев, имитирующих полёт хищных птиц, чтобы отпугивать от сада и огорода более мелких “пернатых вредителей”. При виде крупного хищника, парящего в небе, мелкие птахи, такие как воробьи, синицы и даже грачи, как правило, облетают стороной грядки, а - так дачники спасают свой урожай клубники, малины, вишни.

Принцип работы такого “воздушного защитника” очень прост и не требует участия человека: воздушный змей, как правило, крепят на тонкой длинной палке, а свои “крылья” он расправляет от малейшего дуновения ветра.

Однако, насколько эффективен будет такой подход в защите гродненской областной администрации, неизвестно. Ведь, как показывает практика, “местные” птицы довольно быстро привыкают к постоянно парящему на одном и том же месте хищнику и перестают воспринимать его, как угрозу. Поэтому дачники в течение летнего сезона, как правило, “модернизируют” и меняют расположение “крылатого защитника”.