В небе над Гродненщиной заметили "НЛО"
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В небе над деревней Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области заметили "НЛО". Однако недолго видели - всего три минуты.
По словам очевидца, он заметил необычное явление в 17:46 27 сентября. “Все длилось около трех минут, и к 17:49 это «НЛО» исчезло”, — рассказал он порталу Onliner.
Затем небо выглядело, как будто ничего и не было.
Очевидец предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.
[info_b]Округло-горизонтальная или окологоризонтальная дуга («огненная радуга») — относительно редкий оптический эффект в атмосфере, который выражается в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких, высоко расположенных перистых облаков.
Феномен проявляется при следующих условиях:
- Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом.
- В небе должны находиться перистые облака.
- Плоские шестиугольные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально.
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