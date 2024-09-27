В небе над Гродненщиной заметили "НЛО"

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Опубликовано: 27.09.2024 21:23 , Обновлено: 27.09.2024

В небе над деревней Лаздуны в Ивьевском районе Гродненской области заметили "НЛО". Однако недолго видели - всего три минуты.

По словам очевидца, он заметил необычное явление в 17:46 27 сентября. “Все длилось около трех минут, и к 17:49 это «НЛО» исчезло”, — рассказал он порталу Onliner.

Фото: Onliner

Затем небо выглядело, как будто ничего и не было.

Фото: Onliner

Очевидец предположил, что это могла быть «огненная радуга» — один из видов гало.

[info_b]Округло-горизонтальная или окологоризонтальная дуга («огненная радуга») — относительно редкий оптический эффект в атмосфере, который выражается в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких, высоко расположенных перистых облаков.

Феномен проявляется при следующих условиях:

Солнце должно быть выше 58 градусов над горизонтом.

В небе должны находиться перистые облака.

Плоские шестиугольные кристаллы льда в облаках должны располагаться горизонтально.

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