В небе над Филиппинами сняли на видео горящий метровый астероид 2024 RW1

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2024 10:58 , Обновлено: 05.09.2024

В ночь на четверг, 5 сентября, в небе над южной частью Тихого океана упал астероид 2024 RW1. Его приближение к Земле заметили американские астрономы из обсерватории в штате Аризона накануне утром, поэтому многие жители тихоокеанского региона с нетерпением ждали редкого "небесного шоу" с камерами наготове. И не зря - кадры получились впечатляющими.

По данным портала New Scientist, диаметр астероида 2024 RW1 (изначально получившего название CAQTDL2) достигал порядка метра. Считается, что астероиды такого размера не представляют особой опасности Земли, поскольку огни успевают полностью сгореть в атмосфере. Как правило, единственное, что остаётся после таких объектов - это впечатляющие видеокадры яркой вспышки. Конечно, если позволят погодные условия.

С этим у многих желавших полюбоваться на 2024 RW1 возникли проблемы - из-за сильной облачности, вызванной тайфуном Энтенг, многие не смогли увидеть характерный пылающий огненный шар. Однако, мощную вспышку могли наблюдать все жители Филиппин, которые оказались на улице в 00:45 ночи по местному времени.

Соцсети наводнили видео, снятые жителями этого островного государства, на котором запечатлён либо мерцающий зеленый огненный шар и яркий оранжевый хвост, исчезающий за считанные секунды, или разноцветные вспышки, озаряющие густые облака. В обоих случаях, зрелище было необычным и завораживающим.