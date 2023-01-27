В Молодечно речка стала кроваво-красной

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Опубликовано: 27.01.2023 09:00 , Обновлено: 27.01.2023

В Молодечно речка, а точнее, вода в канаве ливневой канализации под мостом, окрасилась в яркий красно-бордовый цвет. Власти заявили, что нашли виновных и пообещали показать их по телевизору.

О происшествии 25 января сообщил местный житель изданию Kraj.by и прислал фотографию. Он предположил, что в ливневку подмешали отходы, потому что вода немного пенилась.

На следующий день ЧП прокомментировал начальник Молодеченской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Владислав Чернов.

Он заявил, что здоровью горожан ничего не угрожает. А причиной произошедшего он назвал «разгильдяйство работников одного из городских предприятий».

По его словам, они экономят на установке очистных сооружений и сбрасывают отходы производства в воду.

«Люди будут наказаны, даже покажем их по телевизору», — пообещал Чернов.