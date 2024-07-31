В Минском зоопарке показали нового подопечного - тигра-инвалида из России. Как назвали?

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2024 15:26 , Обновлено: 31.07.2024

В столичном зоопарке на днях поселился новый хищный подопечный - амурский тигрёнок. Его передали в Минск из российского центра "Амурский тигр", организации, которая занимается изучением и сохранением популяции амурского тигра. В среду, 31 июля, на торжественном мероприятии, приуроченном к Международному дню тигра, в Минском зоопарке выбрали имя новому питомцу.

После выбора имени для тигра - его назвали Синдбадом - официальные представители зоопарка подписали сертификат о передачи амурского тигра Минску.

В Мингорисполкоме рассказали, что самого тигренка нашли в ноябре прошлого года на одной из дорог в Хабаровском крае России. У малыша были повреждены лапки, а тигрицы рядом не наблюдалось. В результате неравнодушные люди решили забрать полосатого и передали его специалистам центра “Амурский тигр”.

Тигренку пришлось пережить несколько операций, прежде, чем он смог полноценно встать на лапы, но даже после реабилитации специалисты пришли к выводу, что выжить на воле из-за полученных травм он вряд ли сможет и выпускать его было бы безответственно. Так тигрёнок попал в Минский зоопарк.

Его доставили в белорусскую столицу ещё в начале лета, а сейчас, после небольшого адаптационного периода, представили широкой публике.

Видео того, как обжился полосатый питомец в новом вольере, где для него оборудована искусственная скала с корягами и пнями, о которые подрастающий хищник может поточить свои острые когти, и даже водопад, который работает в жаркую погоду, а также специальное укрытие, появилось в официальном Telegram-канале Минского горисполкома.

Отметим, что в Минском зоопарке помимо тигрёнка Синдбада есть ещё три полосатых хищника - два белых бенгальских тигра Саймон и Тамути и амурская тигрица Ярослава.