В Минском метро "спасали" людей и искали "взрывчатку"

Опубликовано: 30.01.2026 09:04 , Обновлено: 30.01.2026

В Минском метро на станции "Вокзальная" минувшей ночью можно было заметить скопление силовиков в полном боевом оснащении и роботов, предназначенных для поиска взрывчатки.

В пресс-службе метрополитена успокоили, что речь о чрезвычайной ситуации не идёт. Это были учения, причем плановые.

“Отрабатывались действия персонала при поступлении информации об угрозах безопасности, порядок взаимодействия с правоохранительными органами, а также соблюдение мер личной безопасности”, - пояснили в метрополитене.

















