В Минском метро "спасали" людей и искали "взрывчатку"
В Минском метро на станции "Вокзальная" минувшей ночью можно было заметить скопление силовиков в полном боевом оснащении и роботов, предназначенных для поиска взрывчатки.
В пресс-службе метрополитена успокоили, что речь о чрезвычайной ситуации не идёт. Это были учения, причем плановые.
“Отрабатывались действия персонала при поступлении информации об угрозах безопасности, порядок взаимодействия с правоохранительными органами, а также соблюдение мер личной безопасности”, - пояснили в метрополитене.