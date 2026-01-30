Telegraf.news
ru

В Минском метро "спасали" людей и искали "взрывчатку"

В Минском метро "спасали" людей и искали "взрывчатку"
Подпишитесь на Телеграф:

В Минском метро на станции "Вокзальная" минувшей ночью можно было заметить скопление силовиков в полном боевом оснащении и роботов, предназначенных для поиска взрывчатки.

В пресс-службе метрополитена успокоили, что речь о чрезвычайной ситуации не идёт. Это были учения, причем плановые.

“Отрабатывались действия персонала при поступлении информации об угрозах безопасности, порядок взаимодействия с правоохранительными органами, а также соблюдение мер личной безопасности”, - пояснили в метрополитене.

  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
Темы: