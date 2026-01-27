В Минском дворце детей и молодежи открыли имитацию тюрьмы

Опубликовано: 27.01.2026 15:36 , Обновлено: 27.01.2026

В Минском дворце детей и молодёжи открыли интерактивную площадку "Безопасное пространство", где есть имитация тюремной камеры. В церемонии открытия участвовали и представители МВД (Министерства внутренних дел).

На сайте Мингорисполкома (Минского городского исполнительного комитета) пояснили, что таким образом решили наладить “новые, более эффективные формы профилактической работы с молодёжью”. В Мингорисполкоме заверили, что новое обучающее пространство будет работать ежедневно, где школьники будут участвовать в тренингах.

Новая площадка предназначена для обучения школьников правилам поведения в интернете и рассказа о рисках, связанных с наркотиками. В качестве наглядного пособия там сделали симулятор тюрьмы.

Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД (Главного управления внутренних дел) Мингорисполкома Кирилл Беркозов пояснил, что таким образом хотят наглядно показать детям последствия участия в кибер- и наркопреступлениях.

В части экспозиции, где сделали имитацию тюрьмы, детям рассказывают истории осуждённых 17-летних девочки и мальчика, которым назначили “длительные сроки” за продажу наркотиков.

“В формате «живого эфира» они рассказывают, как были вовлечены в преступную деятельность, потеряли свободу и уже в местах лишения свободы переосмыслили свою жизнь”, — пояснил задумку Кирилл Беркозов.

Также школьникам предлагают поучаствовать в 3D-имитации с VR-очками (виртуальной реальности), где им предлагается согласиться на употребление наркотиков либо попробовать себя в качестве закладчика. “Все сценарии заканчиваются одинаково трагично”, — предупредил представитель РОВД (районного отдела внутренних дел) Минска.