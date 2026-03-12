В Минский зоопарк приехала подруга для льва Шерхана

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Опубликовано: 12.03.2026 18:20 , Обновлено: 12.03.2026

В Минск приехала молодая львица. Она родилась в 2023 году в российском Белгороде. Ее пока держат в отдельном вольере, но она познакомилась со своим будущим другом, минским львом Шерханом.

Киара, так зовут львицу, живёт в зимнем помещении, но у нее есть есть доступ к уличному вольеру площадью 450–500 кв. м.

Кстати, совсем недавно в Минском зоопарке рассказали, что смогли собрать на 06 марта 32 089,83 белорусских рублей.

Их копят на проектирование и постройку вольера для львов. Шерхан же пока живет в вольере тигров и изначально вольер строился только для тигров.