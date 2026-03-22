В Минске заметили весёлых людей в странной одежде

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Опубликовано: 22.03.2026 13:13 , Обновлено: 22.03.2026

В эти выходные, 21–22 марта, в Минске проходит фестиваль «Тёмные материи» — знаковое мероприятие для любителей компьютерных игр, косплея, технологий и фантастики. Фестиваль объединил геймеров, разработчиков и просто поклонников гик-культуры. Судя по кадрам в соцсетях, посетители мероприятия отрываются и веселятся вовсю.

Что не прошло незамеченным в жителей столицы Беларуси. Кажется, не все знали о фестивале заранее, а потому в сети появились фото, видео и вопросы — что происходит в столице? Тем временем комментаторы в этот раз не делились на хейтеров и поддерживающих: просто одни удивлялись, другие — несомненно поддерживали.

Одна из пользовательниц Threads написала: «Лучше яркая красивая молодежь, чем засилье агрессивных и унылых нафталиновых совков».

Причем, как отметили некоторые свидетели, участники поражают не только внешним видом, но и отношением к подготовке.«Да это прикольно! Столько сил, костюмы, макияж и тп — мне нравится)», - написал один из комментаторов.

«Я там была рядом, и это отлично, никто в телефоне не сидел и все костюмы своими руками делали, шедевральные просто. Очень много молодежи, приятно видеть было увлеченных людей», - написала очевидица веселья.

Фестиваль «Тёмные материи» — не только. И не столько выставка костюмов (косплей), но и площадка для общения разработчиков, геймеров и всех, кто интересуется современными технологиями и фантастикой.