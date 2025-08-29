В Минске заметили странную машину-трансформер — "До первого поста ГАИ"

🎥 Видео

Опубликовано: 29.08.2025 15:49 , Обновлено: 29.08.2025

На заправке в Минске заметили обычный автомобиль с огромными колесами. Несколько видео с ним появилось в TikTok. Зрители заявили, что в таком видео она доедет только до первого поста ГАИ.

“Чего только не увидишь на минских заправках. Робокоп какой-то заправляется”, — слышно в одном из роликов.

Почему машину сравнили с персонажем серии фильмов Робокопом - не совсем понятно. А вот пользователи в комментариях заявили, что это больше похоже на авто-трансформер, “болотоход” или “чертолет”.

Один из зрителей заявил, что машина в таком виде проедет только “до первого поста ГАИ”, намекая на то, что водителя за это могут оштрафовать. Кто-то отметил, что согласно Правил дорожного движения о том, что изменения конструкции и внешнего вида автомобиля без разрешения Госавтоиспекции недопустимы.

На самом деле владелец машины не первый раз ее так “тюнингует” и публикует видео в TikTok. Например, в прошлый раз он поставил этому авто колеса от садовой тачки.

К слову, в комментариях мужчина утверждает, что за одну из модернизаций уже получил штраф.