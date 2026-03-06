В Минске заметили целый КамАЗ с шаурмой. Где раздают бесплатно?

Опубликовано: 06.03.2026 13:58 , Обновлено: 06.03.2026

Возле одного из торгово-развлекательных центров Минска днём в пятницу, 6 марта, заметили целый КамАЗ с шаурмой. Оказалось, что одна из сетей стрит-фуда решила организовать праздничную промо-акцию и раздать бесплатно целый грузовик еды.

Бесплатную раздачу шаурмы организовала сеть Grill Kebab, причём нигде её особо не афишировала. Об акции перед самым началом, когда грузовик с едой уже был на месте, сообщили в соцсетях ТРЦ “Червенский”, у входа которого и организовали всё это “безумие”.

Точное время акции решили не называть, указав лишь примерный промежуток: с 12:00 до 14:00.

Раздавать целый кузов шаурмы пообещали в течение получаса,