В Минске в декабре случилось "наводнение"

🎥 Видео

Опубликовано: 09.12.2025 16:23 , Обновлено: 09.12.2025

В столице Беларуси, Минске, 9 декабря случилось настоящее наводнение. Всё из-за прорыва водопровода на улице Червякова, в районе дома №7.

«Минскводоканал» уже отчитался о последствиях: кроме самого наводнения, давление воды упало в районе квартала, ограниченного улицами Нововиленской, Червякова, М. Богдановича, Некрасова, Орловской и Шевченко.

Там заверили, что оперативные бригады в приоритетном порядке занялись ремонтом.

Судя по видео, вода залила участки частных домов, проезжую часть и двор многоэтажного дома. В воде оказались и машины.