В Минске открылась выставка с самой известной работой Шагала. Когда и где посмотреть

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Опубликовано: 08.04.2026 09:55 , Обновлено: 08.04.2026

В Национальном художественном музее Беларуси со среды, 8 апреля, официально стартовала выставка одного шедевра - самой известной работы Марка Шагала, выходца из белорусского Витебска, ставшего одним из самых ярких представителей художественного авангарда XX века.

Речь о легендарной “Прогулке” Шагала, которая сейчас принадлежит Государственному Русскому музею Санкт-Петербурга. В белорусскую столицу эту картину, которая стала настоящей визитной карточкой белорусского авангардиста, привезли впервые. Именно поэтому открытие нынешней выставки министр культуры Беларуси Руслан Чернецкий назвал “историческим событием” для Беларуси и для “каждого, кто любит искусство” и кто неравнодушен к белорусским художникам, к Витебской школе и “лично к Марку Захаровичу Шагалу”.









[inf]“Прогулка” является второй часть триптиха, посвященного возлюбленной Марка Шагала Белле Розенфельд. Первая картина цикла - “Двойной портрет с бокалом вина” сейчас хранится в коллекции Национального музея современного искусства (Центр Жорж Помпиду) в Париже, а завершающая триптих картина “Над городом” включена в постоянную экспозицию московской Третьяковской галереи.[/inf]

Открытие выставки в Минске приурочили к Дням Русского музея, которые пройдут в Национальном художественном музее с 8 по 10 апреля, а сама “Прогулка” будет выставляться на родине Шагала до 6 июля 2026 года (дня рождения автора картины), так что времени на то, чтобы своими глазами увидеть шедевр будет предостаточно.

Билеты в Национальный художественный музей, позволяющий посетить и главный, и выставочный корпуса, стоят от 20 рублей. Учащиеся и студенты имеют право на скидку (билет обойдётся в 11 рублей). В выходные и праздничные дни для семей с несовершеннолетними детьми действуют комплексные скидки. Кроме того, каждый первый понедельник месяца в музее действует льгота для всех взрослых: экспозицию в главном корпусе можно осмотреть всего 8 рублей, а в выставочном - за 5 рублей.