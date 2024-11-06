В Минске бёрдвочеры устроили фотосессию редкой птичке. Что за она?

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Опубликовано: 06.11.2024 11:25 , Обновлено: 06.11.2024

В Минске на днях заметили редкую для Беларуси птицу - оляпку. Понаблюдать за единственным представителем отряда воробьиных, способным нырять, к каскадам на одной из минских речек собрались десятки любопытствующих, как профессиональных фотографов, так и бёрдвочеров-любителей.

Оляпку в Минске впервые заметили 4 ноября орнитологи Светлана Слуцкая и Павел Пастор. После того, как они поделились этой информацией в соцсетях, к месту, облюбованному редкой пернатой гостьей началось настоящее паломничество: десятки фотографов и бёрдвочеров (так называют людей, которым нравится наблюдать за птицами в их естественной среде обитания) пытались поймать оляпку в объектив фотокамер.

[info_b]Оляпка — птица отряда воробьинообразных. Её также называют водяным дроздом или водяным воробьём. Всё дело в том, что оперение у птицы несмачивающееся, как у водоплавающих. Она способна нырять под воду, оставаясь там до 50 секунд и пробегаяза это время до 20 метров. При этом размеры птички небольшие - со скворца. Распространена на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, в Карпатах и Южной Сибири.[/info_b]

Как пояснили орнитологи, оляпки - птицы оседлые, но иногда прилетают в наши широты с севера зимовать. Они ищут что-то похожее на горные реки. Видимо, поэтому столичная гостья облюбовала в Минске каскадные водопады - быстрое течение, мелкий водоём с каменистым дном, вероятно, напоминает пернатой горную речку.