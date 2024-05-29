В МЧС показали, как спасли аиста, застрявшего на крыше под Воложином

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Опубликовано: 29.05.2024 16:00 , Обновлено: 29.05.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси поделилось видео спасения аиста, застрявшего на крыше на одной из ферм в Воложинском районе Минской области.

Спасателей утром в среду, 29 мая, вызвала работница молочно-товарного комплекса СХУ «Бобровичи» в деревне Довбени. Как оказалось, лапа птицы застряла в световом фонаре на крыше одного из зданий фермы.

Чтобы достать аиста, спасателям пришлось взбираться на крышу по пожарной автолестнице. Птицу аккуратно освободили из невольной ловушки и, спустив вниз, передали зоотехнической службе хозяйства. По словам спасателей, птица нуждалась в дальнейшей помощи специалистов из-за полученной травмы, однако, на кадрах, показанных МЧС, аист уже гордо вышагивал, оглядываясь на своих спасителей.

https://youtu.be/Qe6bYETRCU0