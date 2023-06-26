В Литве посетителям кафе предложили «пиво» со вкусом курицы и шоколад со вкусом говядины. На кого рассчитано меню?

Опубликовано: 26.06.2023 13:16 , Обновлено: 26.06.2023

В литовском курортном городе Паланга в одном из кафе-ресторанов заметили необычное меню. Помимо привычных освежающих напитков и популярных закусок в нём оказался раздел с весьма нетривиальными сочетаниями - "пиво" со вкусом курицы и говядины, с смузи с крольчатиной и ягнятиной, шоколад со вкусом говядины или курицы. Причём цены на эти продукты оказались выше, чем на аналогичные продукты с традиционными вкусами. На кого рассчитано такое меню?

Оказалось, что такие блюда ресторан-кафе Floros Simfonija предложил приобрести посетителям с собаками для их четвероногих спутников, сообщило издание Delfi.

Читательница издания поделилась с порталом ценами: за бутылку безалкогольного белого и розового вина для собак просят 8,50 евро, “пиво” для собак обойдётся в 5 евро, а смузи - в 7 евро. На закуску кафе предлагает собакам пирожки с беконом, яблоком и бананом (за 4,50 евро), кексы с беконом или ванилью (за 4 евро) или шоколад со специфическими вкусами, которые должны понравиться домашним питомцам (за 6,50 евро за плитку).

В администрации кафе пояснили, что цены из меню для собак выше, чем для для людей из-за “высокой себестоимости качественных продуктов для животных”. “Приоритет нашего ресторана - это качество”, – подчеркнули в кафе.

Там также отметили, что пока их меню ограничивается предложением для собак, но если со стороны посетителей будет запрос на еду для других домашних питомцев, ресторан готов провести соответствующую оценку и внести изменения в свой ассортимент.