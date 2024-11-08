В Литве на Игналинской АЭС недалеко от Беларуси камеры сняли "незваных гостей"

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Опубликовано: 08.11.2024 13:30 , Обновлено: 08.11.2024

Видеокамеры на территории Игналинской атомной электростанции зафиксировали нежданных пушистых гостей. На видео попали сразу три рыси, двое из которых даже позировали перед камерой.

“Что делали эти визитеры? Патрулировали территорию? Помогали планировать новый маршрут для экскурсии? Как бы там ни было, мы рады визиту таких необычных инспекторов, которые серьезно проверили эффективность системы охраны АЭС и безопасно отправились восвояси”, – сказано в сообщении администрации станции.

Рысь - один из самых крупных хищников в Литве. Она занесена в Красную книгу страны и находится под охраной. В Беларуси же рысь встречается на всей территории, а наибольшая концентрация отмечена в Минской, Витебской и Гомельской областях.