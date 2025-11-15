В Литве "гости" ходят по вузам и снимают на видео студентов во время лекций. Зачем?

Опубликовано: 15.11.2025 08:50 , Обновлено: 15.11.2025

В литовских университетах появились необычные «гости» – сотрудники Департамента миграции. Они без предупреждения приходят на лекции и в общежития, проверяют документы у иностранных учащихся и ведут видеосъёмку. Вузы возмущены таким вторжением и говорят о нарушении учебного процесса.

«Начали снимать наших сотрудников»: неожиданные визиты в вузах

На этой неделе Каунасский технологический университет (КТУ) столкнулся с неожиданной проверкой. Как сообщил представитель КТУ Мантас Лапинскас, в вуз «пришли две женщины, которые не представились, не показали никаких удостоверений личности, были с видеокамерами и начали снимать наших сотрудников». Им было предложено покинуть территорию. В университете заявили, что не были проинформированы о визите и усмотрели в нём угрозу своей автономии.

Подобные случаи происходили и в других учебных заведениях. Причем, представители миграционной службы появлялись не только в административных отделах, но и прямо во время занятий.

«Поведение было неадекватным, потому что был страх»

Ректор Университета Витаутаса Великого (УВВ) профессор Инета Дабашинскене считает, что такие методы неприемлемы. «Нам нужно заранее знать, кто придёт, какую информацию мы хотим узнать, чтобы учителя и ученики сообщества чувствовали себя в безопасности. В связи с этим поведение было неадекватным, потому что был страх, люди не понимали, почему их проверяют», — заявила она.

Эту точку зрения поддерживает и ректор Клайпедского университета профессор Арунас Разбадаускас. «Тем не менее, университеты должны знать, когда их проверяют. У нас есть проверки различных государственных учреждений, проверки Государственного контроля. Обычно делается предупреждение, и никто ничего скрывать не будет», — прокомментировал он ситуацию.

[inf] Что такое GDPR? GDPR(General Data Protection Regulation) – это Общий регламент по защите данных, комплекс строгих правил Европейского союза, регулирующих сбор, хранение и обработку персональной информации граждан. Его нарушение может привести к крупным штрафам.

Что такое автономия университета? Автономия университета– это принцип самостоятельности высшего учебного заведения в решении внутренних вопросов, организации учебного процесса и научной деятельности, а также в управлении своим имуществом без необоснованного вмешательства извне, в том числе властей. Такая практика широкого распространена в Европе и США и гарантируется законами стран. [/inf]

«Чего боятся вузы?»

В то же время в Департаменте миграции придерживаются иного мнения. Его директор Эвелина Гудзинскайте утверждает, что реакция вузов вызывает вопросы. «Я могу привести примеры того, как высшие учебные заведения грубо отказываются открыть свои двери, предлагая нам уйти, и тогда сразу возникает вопрос: чего боятся вузы и что они от нас скрывают, что не хотят нас пускать», — заявила она.

По её словам, цель этих мероприятий – выяснить, не используют ли студенты из так называемых «третьих стран» (государств, не входящих в ЕС) учёбу лишь как формальный повод для въезда в Литву с дальнейшей целью перебраться в Западную Европу или найти работу.

Обязанность учиться и скрывающиеся студенты

Для иностранных студентов, получивших вид на жительство (ВНЖ) в Литве, посещение лекций является обязательным требованием, в отличие от их литовских сокурсников. Однако, как выяснилось, не все следуют этому правилу. «Мы выявили случаи, когда приезжают проверять студентов, согласно плану обучения, там должны быть студенты, но ни одного студента на территории не обнаруживают», — уточнила Гудзинскайте.

Тем временем Департамент миграции намерен провести как минимум одну проверку во всех высших учебных заведениях страны. По итогам этих визитов ведомство обещает подготовить рекомендации. Согласно данным департамента, на сегодняшний день временный вид на жительство в Литве имеют около 10 000 студентов. Большинство из них – граждане Индии, Пакистана и Бангладеш.

Впрочем, университеты уже начали готовиться к новым визитам. Они разрабатывают инструкции для преподавателей, которые предписывают требовать от непрошеных гостей:

подтверждение служебных полномочий;

официальное разрешение на проведение проверки.

Вузы подчёркивают, что готовы к сотрудничеству с государственными органами, однако настаивают на том, что подобные проверки не должны быть внезапными и мешать образовательному процессу.